Serie A, sprint finale: il calendario di Milan, Inter, Napoli e Juve a confronto

Con la 28^ giornata di Serie A andata in archivio è inevitabile tirare una linea per fare alcune considerazioni. Il motivo è semplice: mancano esattamente dieci giornate alla fine del campionato. A questo punto, dopo la bella vittoria esterna contro il Napoli, il Milan si piazza davanti a tutti in classifica, ma c'è un però. L'Inter, seconda forza del campionato, deve ancora recuperare una partita contro il Bologna rinviata la scorso gennaio causa Covid. In caso di successo, i nerazzurri supererebbero in vetta i rossoneri di un punto.