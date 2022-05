Scudetto Milan, Romagnoli: “Sono tanti anni che soffro. Futuro? Non lo so”

Alessio Romagnoli, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Sassuolo-Milan, partita del 38° turno della Serie A 2021-2022

Alessio Romagnoli, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2021-2022 svoltasi al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco le sue dichiarazioni: "Credo che sia meritato. Sono tanti anni che soffro e ora ce lo godiamo fino alla fine. Colgo l’occasione per ringraziare tutti, è un momento indimenticabile. Non so quello che farò nel futuro ma intanto…Sono orgoglioso di fare parte di questa squadra, siamo stati i più forti e l’abbiamo dimostrato".