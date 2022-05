Sassuolo-Milan, Theo Hernandez: “Migliorato grazie a tutti, che giornata!”

Theo Hernandez, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Sassuolo-Milan, partita del 38° turno della Serie A 2021-2022

Su Pioli : "Un allenatore incredibile. Quando sono arrivato qua mi ha cambiato come persona e giocatore. Grazie anche a lui abbiamo visto questo scudetto e sono molto felice".

Se Rafael Leao e Theo Hernandez è la miglior corsia in Europa: "Non lo so, lo devi chiedere ad un altro. Noi abbiamo fatto un lavoro incredibile e Rafa è un giocatore incredibile".