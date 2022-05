Sassuolo-Milan, Pioli: “Gettati i sassolini, ora bisogna raccoglierli”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Sassuolo-Milan, partita della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2021-2022

Che facce ha visto? "Le stesse. Sappiamo che abbiamo una grande occasione e sono convito che faremo di tutto per coglierla".

Sui sassolini gettati : "Abbiamo fatto tantissimo per stare fino a qua e manca l'ultimo sforzo. I ragazzi ganno gettato i sassolini e adesso bisogna raccoglierli".

Se vuole aggiungere una parola: "Entusiasmo e giocare da Milan. Se siamo arrivati fino a qua è perché abbiamo le idee chiare e deve essere così anche oggi".