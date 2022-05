Scudetto Milan, Maldini: “Questo è punto di partenza, non di arrivo”

Paolo Maldini, dirigente rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 38^ giornata della Serie A 2021-2022

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2021-2022 svoltasi al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco le sue dichiarazioni: "E' bellissimo vincere lo scudetto dopo tanti anni. E' meritato perchè i ragazzi hanno fatto tre anni pazzeschi. La spinta dei tifosi è stata eccezionale. Il Milan ci mette meno tempo perchè Milano ha cultura e sa gestire i momenti, ma questo è un punto di partenza, non di arrivo. Dedico la vittoria a mia moglie, i miei figli, così come i miei genitori. Dobbiamo ringraziare lo spirito di gruppo che non ci ha mai abbandonato nei momenti difficili".