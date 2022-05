Sassuolo-Milan, Calabria: “Lo scudetto è del gruppo. Nel mio cuore c’è tutto”

Davide Calabria, terzino rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Sassuolo-Milan, partita del 38° turno della Serie A 2021-2022

Sul ruolo del terzino: "Non sono limitato a giocare sulla fascia. Il mister ha permesso a me e Theo di giocare liberi. Abbiamo creato questo modo di giocare che è fastidioso per gli avversari. Io sono nato centrocampista, quindi mi sono abituato in fretta a giocare dentro al campo".