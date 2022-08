Sassuolo-Milan 0-0, Maignan votato MVP della gara del ‘Mapei Stadium’

"Un autentico plebiscito, quello con cui i tifosi rossoneri hanno scelto, su AC Milan Official App, Mike Maignan come migliore in campo dello 0-0 tra Sassuolo e Milan. Difficile dar loro torto: la splendida parata del portiere francese sul tentativo dagli undici metri di Berardi ha regalato, alla squadra di Pioli, il 14° clean sheet del 2022.

Per Magic Mike si è trattato del terzo rigore parato da quando veste il rossonero; il primo in questa stagione, dopo quelli contro il Real Madrid in amichevole e il Liverpool in Champions League. Per lui la respinta su Berardi non è soltanto il primo rigore parato nel 2022/23, ma anche il primo respinto in carriera in Serie A.