Sampdoria-Milan, Yoshida: “Meritavamo di più, abbiamo altre 37 partite”

Yoshida, giocatore blucerchiato, ha parlato a 'DAZN' al termine di Sampdoria-Milan, 1° turno della Serie A 2021-2022. Ecco le sue parole.

Giocatore giocatore, giocatore blucerchiato, ha parlato ai microfoni di 'DAZN al termine di Sampdoria-Milan, gara della 1^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni: "Secondo me meritavamo di più. Abbiamo fatto bene. Non mi interessa della prestazione individuale. Continuiamo così. Sono tornato tardi e ho giocato poco. Devo capire meglio la nuova tattica con il nuovo allenatore. Ranieri capisce come ho giocato in Inghilterra sette anni, mi ha aiutato molto. La squadra è simile all'anno scorso. Possiamo alzare il livello. Stiamo facendo cose nuove con un nuovo allenatore, dobbiamo capire meglio la tattica. Continuiamo così. Abbiamo altre 37 partite, ne abbiamo giocato solo una. Giroud mi aveva fatto tanti gol col Southampton. Oggi non volevo sbagliare. Avremmo meritato di più".