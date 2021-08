Sampdoria-Milan, Tonali: “Scorso anno negativo, ora spero il contrario”

Tonali, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Sampdoria-Milan, 1° turno della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni.

Il giocatore rossonero Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Sampdoria-Milan, gara della 1^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo partiti subito forte, un passo avanti rispetto a loro. Sui primi palloni sembravamo martelli. Siamo stati fortunati un po' sul gol e ci ha dato una grossa mano. Vorrei partire giocando, come non ho fatto l'anno scorso. È stato positivo e lo volevo. Lo scorso anno ho avuto difficoltà, ho avuto il Covid, non ho fatto la preparazione. Sono difficoltà che ti porti dietro. Le senti fisicamente e mentalmente. Non è stato un anno bello. Sono partito col piede giusto, speriamo di continuare. Le rinunce economiche sono state fatte perché ho parlato con Maldini ed era la cosa da fare. Nessun problema, decisione molto rapida. È stata la cosa più semplice da fare. Mi aspetto che sia una stagione positiva. Mi aspetto tanto anche dai nuovi compagni. Anche Florenzi e Giroud ci hanno portato esperienza, abbiamo accolto tutti a braccia aperte. Ci daranno una mano. Fin dai primi giorni di ritiro, in allenamento e in amichevole, si vedeva che ero più spensierato e senza problemi. Senza pensieri in testa. Lo scorso anno era giusto ci fossero, passare dal Brescia al Milan non è facile. Farlo come l'ho fatto io, con un prestito che mi ha dato un po' di problemi, col Covid, i primi dieci giorni in casa. Mi è andata tutto contro. La mia scorsa stagione non è stata positiva e non ho problemi a dirlo, speriamo sia il contrario questa".