Sampdoria-Milan, Krunic: “Siamo pronti per questa partita” | Serie A News

Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Sampdoria-Milan, 1^ giornata della Serie A 2021-2022

Su come sta la squadra: "Siamo preparati alla grande, avevano tutto il tempo per prepararci. E' da tempo che conosciamo il mister, è il nostro grande vantaggio rispetto alle altre squadre, rispetto alle altre partite quando non avevamo tempo per prepararci. Siamo pronti per questa nuova partita che è la più importante".