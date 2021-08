Sampdoria-Milan, Faggiano: “Provai a prendere Quagliarella ai tempi del Parma”

Daniele Faggiano, dirigente blucerchiato, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Sampdoria-Milan, gara della 1^ giornata della Serie A 2021-2022

Su Quagliarella e sul mercato: "Quagliarella è Quagliarella. Avevo cercato di portarlo al Parma qualche anno fa, ma poi ha rinnovato. Il giocatore non si discute, l'uomo è importante. Si vede anche dalla famiglia. Il mercato? C'è una settimana intensa. Finora ci sono state tante chiacchiere, dobbiamo vedere che può succedere. Siamo alla finestra sia per le entrate che per le uscite". Clicca qui per leggere le formazioni ufficiali di Sampdoria-Milan