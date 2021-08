Sampdoria-Milan, Brahim Diaz: “Scudetto? Vediamo, siamo il Milan”

Brahim Diaz, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Sampdoria-Milan, gara del 1° turno di Serie A

Brahim Diaz, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Sampdoria-Milan , gara del 1° turno di Serie A svoltosi a 'Marassi'. Queste le sue dichiarazioni: "Sono molto contento per la squadra, ma anche per tutti i tifosi. E' un buon modo di iniziare il campionato. Adesso dobbiamo però migliorare tante cose".

Sul mercato: "Non lo so, sono molto contento. Sono felicissimo qui, con la squadra e con il mister. Non so altro".