Sampdoria-Milan 0-1 al 45′: Messias-gol, gara in controllo | Serie A News

Terminato a Marassi il primo tempo di Sampdoria-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2022-2023. Il racconto dei primi 45' di gioco

Daniele Triolo

È terminato da pochi minuti a 'Marassi' il primo tempo di Sampdoria-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco dei rossoneri di Stefano Pioli.

Sampdoria-Milan: il racconto del primo tempo di 'Marassi'

La prima occasione è del Milan con Rafael Leão che, lanciato in contropiede da Charles De Ketelaere al 2', si fa chiudere in calcio d'angolo dalla difesa della Sampdoria. Un minuto più tardi, su cross di prima, di esterno, dalla destra di Junior Messias, svetta di testa Olivier Giroud ma la sua 'pizzicata' non trova lo specchio della porta.

I padroni di casa replicano con un'incursione in area di rigore di Mehdi Léris al 4', chiuso da Theo Hernández e con la successiva ribattuta di destro da fuori area con Tomás Rincón: tiro alto e senza pretese. Sulla susseguente azione, al 6', il Milan va in vantaggio: Rafael Leão strappa sulla sinistra, se ne va ed arriva nell'area di rigore doriana.

Il portoghese cede il pallone ad Olivier Giroud che cede il pallone a Charles De Ketelaere. La sfera arriva di nuovo a Leão che, quasi involontariamente, allarga a destra per Junior Messias: piatto mancino del brasiliano sotto la pancia del colpevole Emil Audero e Diavolo avanti al 'Ferraris'.

La Sampdoria, però, reagisce praticamente subito. All'11' conclusione dalla lunga distanza di Filip Djuričić e traversa con Mike Maignan, proteso in tuffo, che non ci sarebbe arrivato. Al 21' il Milan raddoppia, con un colpo di testa di De Ketelaere su cross di Leão, ma l'arbitro Michael Fabbri, con l'ausilio del V.A.R., annulla per un fuorigioco attivo di Giroud nel corso dell'azione.

Dopo un tiro, alle stelle, di Leão al 29', i ritmi della partita si abbassano. Il Milan controlla il gioco senza rischiare nulla, la Sampdoria dà l'impressione di essere davvero poco incisiva davanti. Al 40', però, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Léris, Rincón, a centro area, fa da ponte per l'accorrente Caputo. Il quale, però, in area piccola, arriva tardi per la deviazione vincente a due passi da Maignan.

Un minuto più tardi, sugli sviluppi, stavolta, di un calcio d'angolo per il Milan, Leão (sempre nel vivo dell'azione) scodella, da destra, per Theo. Il tiro al volo del francese, però, termina in curva. Al 42' grande occasione per il Diavolo, con Theo Hernández che serve Giroud: sulla girata di istinto del centravanti rossonero è bravo Audero, stavolta, a negare la gioia del gol al Milan.

Giroud va vicino al gol anche un istante dopo, su assist di Leão: pallone fuori di poco, sul primo palo, con Audero questa volta immobile e speranzoso nella buona sorte. Il primo tempo non provoca altri sussulti. Dopo 45', dunque, al 'Ferraris', Sampdoria-Milan 0-1. Servirà fare qualcosa di più nella ripresa per chiudere definitivamente la contesa. Segui qui il LIVE del secondo tempo tra blucerchiati e rossoneri >>>