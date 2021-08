Sampdoria-Milan 0-1, Pioli a MTV: “Abbiamo preparato bene la partita”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Sampdoria-Milan, 1^ giornata della Serie A 2021-2022

Enrico Ianuario

Un avversario difficile: "Sapevamo delle difficoltà, ma avevamo preparato bene la partita. Sapevamo che la Samp stava bene fisicamente e tatticamente, l'allenatore è bravo e preparato. Abbiamo preparato la partita giocando con ritmo giusto".

Su Krunic e Tonali: "Io preferisco parlare sempre della squadra, però le sottolineatura che hai fatto sono giuste. Ci hanno dato equilibrio, qualità. Stiamo crescendo, vogliamo essere competitivi ad alti livelli. Anzi, dovremmo crescere velocemente perché arriveranno le partite difficili. Sarà difficile anche la prossima partita, quindi bisogna salire di livello. Abbiamo lavorato bene in questi 40 giorni ed è stato giusto per presentarci così. Le partite si possono anche non vincere, ma abbiamo giocato bene

Sui tifosi: Solo entrare in campo e vederli nel nostro settore è stato bellissimo per me e per i giocatori. E' una vittoria che dedico a loro, a Gazidis che pur lontano ci fa sentire la sua presenza. Siamo tutti legati da un grande affetto e questo legame ci aiuta a superare momenti delicati".

Su Maignan: "Sai benissimo che adesso, molti avversari come la Samp vengono a uomo. Dobbiamo cercare gli spazi per fargli male. Mike ha un calcio lungo e fortissimo, se gli avversari vengono nella nostra metà campo, noi possiamo buttarla più in là perchè abbiamo attaccanti giovani forti e veloci. E' più produttivo giocarla lunga che corta, dobbiamo essere bravi a variare. gli avversari cambiano, oggi ha fatto delle bellissime scelte. Lui è un ragazzo disponibile, curioso di capire e sono contento della sua prestazione".

Sul Milan camaleontico: "Onestamente devo dire che se Simon Kjaer fosse arrivato prima, avrei provato già prima. Ho tre centrali molto forti, nulla mi vieta di pensare alla difesa a tre. Quello che conta è essere squadra. A volte sono più importante per voi i numeri, ma sono importanti i principi. vogliamo essere propositivi, essere verticali. Se poi siamo a cinque, con i trequartisti o le due punte... Io metto in campo la miglire squadr per poter vincere, poi se la prossima squadra sarà diversa, e magari cambiano anche le condizioni dei calciatori, l'importante è essere a disposizione. Dove arriveremo non lo so, gli avversari sono difficili ma dobbiamo avere questo livello intensità e ritmo".