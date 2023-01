Salernitana-Milan, Saelemaekers: “Darò tutto quello che ho per la squadra”

"Sensazione bellissima essere tornato. Lo aspettavo veramente. Guardare gli altri giocare da casa non è mai facile. Oggi torno sul campo e darò tutto quello che ho per affrontare la squadra. Sono pronto, daremo il 100%".

"Sto molto meglio, non è stato un periodo facile - ha proseguito Saelemaekers -. Ho lavorato tanto, sarà una partita molto difficile. Ma se ascoltiamo ciò che ha detto il mister questa settimana, non ci saranno problemi. Siamo pronti".