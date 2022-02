Salernitana-Milan, Messias: “Quando sei lì sopra queste partite devi vincerle”

Junior Messias, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Salernitana-Milan, partita valida per il 26° turno di Serie A

Junior Messias, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Salernitana-Milan, partita della 26^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo approcciato bene la partita, sapevamo che non era facile perché loro hanno cambiato allenatore. Non possiamo guardare le altre squadre, oggi lo abbiamo fatto in parte, ci è mancata lucidità nell’ultimo passaggio”.