Salernitana-Milan, le curiosità sul match dell’Arechi | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato le curiosità sulla partita delle 12.30 contro la Salernitana

(fonte acmilan.com) - La Serie A è pronta a tornare 52 giorni dopo l'ultima giornata disputata: era il 13 novembre, ultimo appuntamento prima della lunga sosta. Salernitana-Milan è il match che - contemporaneamente a Sassuolo-Sampdoria - aprirà il programma della 16ª giornata. Il fischio d'inizio è fissato per le 12.30 e noi, nell'attesa, vi proponiamo alcune curiosità legate a questo match.

LUNCH MATCH — La collocazione del match alle 12.30, recentemente, ha sorriso ai rossoneri. Il Milan ha vinto cinque degli ultimi sei incontri disputati all'ora di pranzo, sempre di domenica: l'ultimo, il 13 febbraio 2022 contro la Sampdoria, ma nel 2022 anche al Penzo contro il Venezia (0-3 il 9 gennaio). Nel 2021 vittoria per 2-1 contro il Genoa (18 aprile) e pareggio contro l'altra genovese, la Sampdoria (1-1 il 3 aprile). Risalendo al 2020, due partite contro l'Udinese si sono giocate alle 12.30, ed entrambe le volte hanno vinto i rossoneri: 3-2 a San Siro il 19 gennaio, 2-1 alla Dacia Arena l'1 novembre. La sfida di Salerno, la prima del 2023, sarà un atipico lunch match infrasettimanale: si gioca di mercoledì sperando di mantenere vivo il trend positivo. Dal suo ritorno in Serie A nella stagione 2021/22, invece, la Salernitana ha disputato due match alle 12:30: vittoria per 2-1 all'Arechi contro la Fiorentina lo scorso 24 aprile e sconfitta 2-0 in trasferta contro l'Inter lo scorso 16 ottobre.

REBUS TRASFERTA — Il rendimento esterno è stato uno dei punti di forza dei rossoneri nelle ultime stagioni ma, le ultime due apparizioni in campionato lontano da San Siro hanno prodotto una sconfitta (2-1 a Torino sponda granata) e un pareggio (0-0 allo Zini di Cremona). L'ultima volta in cui i rossoneri non hanno trovato i tre punti in più incontri esterni di fila nella competizione è stata nell'aprile 2019 (4), mentre è addirittura dal dicembre 2018 che il Milan non segna in due trasferta consecutive. La Salernitana ha invece un rendimento positivo all'Arechi: 2 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 3 partite, complessivamente in stagione 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

LA PRIMA DELL'ANNO — La prima uscita dell'anno solare ultimamente è spesso stata vincente: cinque delle ultime sei partite "inaugurali" hanno visto il Milan vincere e - sempre in cinque casi - mantenere la porta inviolata. Nel 2022, precisamente il 6 gennaio, i rossoneri hanno battuto la Roma a San Siro per 3-1. La Salernitana, dal canto suo, non ha mai pareggiato nel primo match del nuovo anno solare in Serie A (2V, 4P), vincendo quello più recente, il 9 gennaio 2022 contro il Verona al Bentegodi.

FATTORE LEÃO — Rafa ha raggiunto i compagni dopo la tournée a Dubai e ha rimesso piede in campo nell'amichevole di Eindhoven del 30 dicembre. Nel 2022 il suo contributo è stato tangibile perché è stato lui il giocatore che ha preso parte a più reti in Serie A nel 2022: 24, 13 gol e 11 assist. Prima di lui, solo due rossoneri avevano fatto meglio: Kaká nel 2008 (27) e Ibra nel 2020 (26). Sempre Leão è stato anche l'unico calciatore della Serie A a essere andato in doppia cifra sia di gol che di assist nell’anno solare 2022. Dopo aver segnato nell'ultima di campionato con la Fiorentina, il portoghese può andare in rete in due gare di fila in Serie A per la prima volta da settembre 2021. E fu proprio lui a decidere l'ultimo lunch match dei rossoneri contro la Samp... Ecco come e dove vedere Salernitana-Milan in tv o in diretta streaming >>>