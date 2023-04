Napoli-Milan, Rrahmani: “Speriamo che anche Simeone faccia bene”

Amir Rrahmani, giocatore azzurro, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 20:45 allo Stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: “È molto importante per noi, sappiamo come gioca e come sfruttare le sue capacità. Conosciamo molto bene anche Simeone, quando è entrato ha fatto molto bene. Speriamo che anche lui faccia bene”. Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>