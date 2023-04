Roma-Milan, Tonali: “Oggi ogni minimo particolare farà la differenza”

Sandro Tonali , giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ' DAZN ' prima di Roma-Milan , partita valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Olimpico'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Gara d'andata? E' stata la partenza di un momento difficile che però siamo usciti da grande squadra. Ogni partita durante quel periodi ce la ricordiamo bene, fa parte di un percorso. Abbiamo fatto tre anni a livelli altissimi, abbiamo avuto un momento difficoltà. Ci ricordiamo che con la Roma è stato l'inizio, ci hanno causato difficoltà nelle palle inattive. Oggi ogni minimo particolare farà la differenza".