Roma-Milan, Karsdorp: “Siamo in un buon momento”

Roma-Milan, le dichiarazioni di Karsdorp nel pre-partita

Il giocatore giallorosso Rick Karsdorp ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Roma-Milan, posticipo della 24^ giornata di Serie A in programma allo stadio ‘Olimpico‘. Queste le sue dichiarazioni: “La Roma è una squadra che deve sempre puntare a vincere, altrimenti non ci puoi giocare. Siamo nelle prime quattro, puntiamo a restarci. Peccato per il pareggio, ma possiamo fare sempre meglio”.

