Roma-Milan, Capello (Sky): “Tomori? Se hai un giocatore veloce è una fortuna”

Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Roma, ha così parlato del posticipo nel corso di Sky Calcio Club:

“Ha ritrovato lo spirito e quella qualità che avevano caratterizzato il Milan fino alle ultime settimane. Era tanto che non li vedevamo belli così. Theo Hernandez tornato dirompente. E’ stata la qualità e l’umiltà con la quale hanno lavorato. Ibrahimovic non ha mai corso così tanto. A livello mentale oltre che tatticamente, Pioli ha fatto un capolavoro. Tomori per Romagnoli? Io da allenatore ho sempre voluto un difensore veloce. Il Milan nella storia è sempre stato costruito sulla difesa, se hai un giocatore veloce è una fortuna. Un giocatore veloce è troppo importante, il recupero del primo tempo su Mayoral è stato fantastico, senza fare fallo”.