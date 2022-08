Risultati Serie A – Sassuolo-Milan 0-0: il tabellino della partita | News

Tabellino Sassuolo-Milan 0-0 - Passo indietro importante di un Milan che non va oltre lo 0-0 al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo. Una squadra irriconoscibile e poco determinata ad azzannare la partita come si è abituati a vedere. Gli unici squilli arrivano dal solito Rafael Leao, ma anche il portoghese non gioca una partita indimenticabile. Sabato c'è il derby: c'è da voltare subito pagina. Unica nota positiva Mike Maignan, che para un rigore a Domenico Berardi. Ecco il tabellino della partita.