Risultati Serie A – Fiorentina-Milan 4-3: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Fiorentina-Milan, partita della 13^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco quanto accaduto nel match del 'Franchi'

È terminata Fiorentina-Milan , partita della 13^ giornata della Serie A 2021-2022 . Arriva la prima sconfitta stagionale per il Milan, che deve arrendersi ad una Fiorentina cinica e aggressiva. La Viola sblocca il risultato dopo un errore combinato firmato Tatarusanu-Gabbia : Duncan ne approfitta e la mette in porta. Sul finire del primo tempo ci pensa Riccardo Saponara a trovare il gol della domenica.

Nel secondo tempo Dusan Vlahovic trova addirittura il 3-0, ma i rossoneri non si danno per vinti e trovano subito due gol grazie a Zlatan Ibrahimović. Un altro errore, stavolta di Theo Hernandez, permette a Vlahovic di mettere a segno il 4-2. C'è tempo per un altra modifica di risultato, con ancora Ibra protagonista. Stavolta il numero 11 propizia l'autorete di Venuti che fissa il risultato sul 4-3. Ecco tabellino e marcatori della partita