Napoli-Milan, Pioli: “Siamo soddisfatti. Giroud è un giocatore di spessore”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A

Sul perché si fa meglio con le grandi che con le piccole: "Sicuramente abbiamo fatto meno bene, dobbiamo assolutamente migliorare. Anche perché di qua alla fine avremo pochi scontri diretti. La nostra posizione di vertice passeranno contro squadre che stanno sotto di noi. Onestamente non nominerei lo Spezia tra le sconfitte, ma in altre occasioni non abbiamo dominato le partite. Le abbiamo sbloccate, una squadra consapevole non piò non vincere. Le difficoltà però ci sono per tutte, non siamo una squadra perfetta. Adesso è il momento di dimostrare di aver imparato la lezioni, di aver appreso dai nostri errori. Sarà importante l'atteggiamento e la qualità. Vinci le partite delicate con qualità".