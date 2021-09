Milan-Venezia, Saelemaekers: “Io e Theo abbiamo fatto la differenza”

Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Venezia, partita del 5° turno della Serie A 2021-22

Sul suo ingresso in campo: “E’ vero che le ultime partite non sono state facili per me ma oggi sono entrato più determinato. Volevo aiutare la squadra e penso di aver fatto bene. Anche Theo ha fatto la differenza. Per una squadra è importante che i giocatori entrino con questa voglia di vincere".