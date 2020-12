Milan, una cavalcata incredibile: tre dati impressionanti | Serie A News

Ultime Notizie Milan News: numeri straordinari

MILAN NEWS – Il Milan si gode un fine anno sereno, grazie alla bellissima vittoria sulla Lazio. Incredibile l’andamento della squadra di Pioli, testimoniato da tre dati.

Il primo è che il Milan, con 34 punti in 14 partite, ha esattamente il doppio dei punti ottenuti dai rossoneri nelle prime 14 gare disputate nella Serie A 2019/20. Il secondo è che i rossoneri hanno registrato una media di 2.26 punti a partita in Serie A nel 2020, la seconda più alta nell’era dei tre punti a vittoria per i rossoneri in un singolo anno solare dopo il 2004 (2.35). Il terzo è che dopo la sconfitta della Juventus, il Milan resta l’unica formazione imbattuta nei Top-5 campionati europei 2020/21. Pellegatti impazzisce al gol di Theo Hernandez. VAI AL VIDEO>>>