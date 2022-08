Milan-Udinese, Deulofeu: “È il momento di mettere tutto in campo”

Gerard Deulofeu , attaccante bianconero ed ex rossonero da gennaio a giugno 2017 , ha parlato al sito web ufficiale del club friulano a pochi minuti dalla partita Milan-Udinese , prima giornata della Serie A 2022-2023 , in programma alle ore 18:30 a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni.

""Restiamo fedeli all’idea dell’Udinese. Tutti sanno che siamo una squadra tosta, anche loro lo sanno, e noi lavoriamo per questo da tempo, per tutto il ritiro, e oggi è il momento di mettere tutto in campo e lottare. Come ripetere la scorsa stagione? Devo continuare con il mio stato di confidenza. Capire cosa l’allenatore e i compagni vogliano da me, con tanto lavoro. Tutta la settimana si fanno le cose per arrivare al giorno della partita nello stato giusto".