Milan-Torino, la conferma di Pioli: “Theo e Kessié disponibili”

Theo Hernández e Franck Kessié a disposizione per Milan-Torino di domani sera a 'San Siro'. Giocheranno? La risposta di Stefano Pioli

Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa i temi principali di Milan-Torino , partita della 10^ giornata della Serie A 2021-2022 . Tra le tante assenze, ormai usuali ogni qualvolta giocano i rossoneri, finalmente anche un paio di buone notizie. Come confermato da Pioli, infatti, sia Theo Hernández sia Franck Kessié sono disponibili.

Recuperato dal CoVid, Theo Hernández, molto probabilmente, andrà però inizialmente in panchina, con la conferma di Fodé Ballo-Touré nel ruolo di terzino sinistro del Diavolo. Kessié, al contrario, dopo aver smaltito l'attacco febbrile dei giorni scorsi, si candida per una maglia da titolare contro i granata.