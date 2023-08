Milan-Torino 4-1, tabellino e cronaca del match di ‘acmilan.com’ | News

Dopo tanta produzione offensiva, ecco il gol del vantaggio al 33': Pulisic apre la ripartenza servendo Loftus-Cheek, che elude con una finta Rodríguez e serve di nuovo l'11, che a porta sguarnita fa 1-0. Il pareggio ospite con Schuurs , che al 36' approfitta di una palla vagante in area e la gira in rete per l'1-1. La produzione offensiva rossonere non si placa e produce un calcio di rigore, conquistato da Giroud per fallo di mano di Buongiorno (al VAR) e realizzato con precisione dallo stesso Oli: 2-1 . Nel recupero della prima frazione, dalla catena di sinistra nasce una meraviglia: assist di Leão per Theo , che anticipa l'uscita di Milinković-Savić con un tocco sotto da applausi per il 3-1 .

Due grandi occasioni in apertura di ripresa per noi: prima Loftus-Cheek vince il duello di fisico con Ricci ma viene respinto dal portiere granata, poi Pulisic calcia alto di sinistro al termine di una bellissima combinazione con Rafa. Il 10 rossonero si conquista un calcio di rigore per un pestone di Schuurs, dal dischetto Giroud è di nuovo implacabile: al 65' è 4-1 Milan! Diversi cambi dopo il quarto gol, primo assaggio di San Siro anche per Musah, Chukwueze e Okafor: i ritmi si abbassano per azzerare i rischi, i granata non si rendono più pericolosi mentre noi in ripartenza pungiamo ancora, con l'instancabile Pulisic e Reijnders. Il risultato non cambia più, San Siro applaude la prima stagionale: poker al Torino.