Milan, Theo Hernandez ha stabilito il suo record di assist in una stagione

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato una statistica che riguarda il terzino francese Theo Hernandez

Tra pochi minuti Theo Hernandez scenderà sul prato di 'San Siro' per disputare la partita tra Milan e Udinese. Una stagione sicuramente positiva quella vista fin qui dal terzino francese, il quale ha già stabilito un record. Secondo quanto riferisce il Diavolo sul proprio sito ufficiale, il numero 19 rossonero ha stabilito il suo record di passaggi vincenti in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei (sei). Il francese è, con Ibrahimović e Leao, uno dei tre rossoneri che hanno preso parte a più reti nel torneo in corso (10). Ecco come e dove vedere Milan-Udinese in tv o in diretta streaming