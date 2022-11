Milan-Spezia, Pioli: “Dobbiamo dominare di più e soffrire di meno”

Milan-Spezia 2-1, le parole di Pioli a fine match

Sulla partita: "È stato un peccato non raddoppiare nel primo tempo, perché abbiamo avuto le occasioni per farlo. Il gol subito ci ha tolto sicurezza e non ci deve succedere; poi, come spesso succede, i miei ragazzi hanno un carattere incredibile. È una vittoria molto importante, ci fa comodo".