Milan-Spezia, Pioli: “Peccato per Giroud. Bennacer fuori perché …”

Su Olivier Giroud : "Che stia facendo bene credo sia sotto gli occhi di tutti. E' un peccato per il rosso ma ci ha fatto vincere e va bene così".

Sulla prestazione del suo Milan : "Non sono arrabbiato, sono contentissimo. Che dovevamo reagire meglio al gol senz'altro, ma sarà motivo di discussione con la squadra. Oggi partita importante, da vincere. Non siamo riusciti a raddoppiare nel primo tempo, ma la squadra ha mostrato carattere. Ogni partita ci dice qualcosa di nuovo e questo ci porta a migliorare".

Su Giroud uscito in lacrime dopo il cartellino rosso: "Oli è una persona di grande spessore. Siamo tutti coinvolti, viviamo di queste emozioni. Era meglio se non fosse successo, ma è la gioia di aver fatto un gol che ci ha permesso i tre punti. Ora riposerà e ci sarà per la partita di domenica sera".