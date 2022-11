Milan-Spezia, Krunic: “Ogni squadra ha una forza ulteriore per batterci”

Milan-Spezia, Krunic parla prima del match

"I principali pericoli siamo noi che siamo Campioni d'Italia. Ogni squadra ha una forza ulteriore per provare a batterci, quindi anche stasera non sarà facile. Lo stadio carica noi ma anche loro, ma oggi dobbiamo vincere e basta". Ecco come e dove vedere Milan-Spezia in tv o in diretta streaming >>>