Milan-Spezia, Giroud: “Gol bellissimo, ma sono arrabbiato con me stesso”

Sul rapporto con Ibrahimovic: "Abbiamo un rapporto di grande fratellanza. Siamo lì per dare alla squadra la nostra esperienza. Proviamo a tirare il meglio dai giovani e di dare il migliore esempio sia sul campo che fuori. Sarà che sono incazzato adesso, magari dopo un'oretta starò meglio. Abbiamo tre punti in più ed è la cosa più importante della squadra".

Se è il suo momento migliore: "Migliore non lo so però ci sono sempre dei momenti che tu sei al posto giusto e al momento giusto. Ricevo una bella palla e provo a fare quello che so fare in area di rigore. Non ho fatto il gol per cinque partite due settimane fa, ero un po' incazzato ma provo sempre a tenere la fiducia alta, a lavorare all'allenamento, a fare di più. Ci sono sempre dei momenti così".