Milan-Spezia, Giroud: “Parlo tanto con Ibra: io voglio giocare ancora”

Sulla rete della vittoria : "Un tipo di gol che mi piace fare, acrobatico. Ho ricevuto una bella palla di Sandro Tonali al posto giusto e ho provato a fare le cose che so fare davanti la porta. Sono felice per la squadra".

Sull'espulsione rimediata nel finale : "Così è il calcio. A 36 anni puoi ancora sbagliare, fare un errore di gioventù. La cosa più importante è che stasera abbiamo tre punti, non come l'anno scorso. Tornerò contro la Fiorentina e spero che la squadra rientri da tre punti in casa della Cremonese".

Sul voler giocare ancora nonostante i 36 anni : "Come ho detto prima, io voglio giocare. Io ho la determinazione, la motivazione. Ho parlato tanto con Zlatan Ibrahimović su questa cosa: la pensa uguale. Abbiamo la fortuna di avere un corpo che vuole fare anche di più. Quando la testa vuole, non voglio mettermi limiti. Giocherò ancora e ancora".

Sulla sua media realizzativa in questa stagione: "Ci sono dei momenti in cui ci sono tante occasioni per fare gol. Dovevo prendere questo regalo perché era importante mettere la palla in rete. Quando invece ci sono momenti difficili, bisogna tenere la fiducia alta e impegnarsi sempre in allenamento. Abbiamo tutti quest'obiettivo. Siamo una grande squadra". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>