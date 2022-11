Milan-Spezia, Giroud: “Giocare un terzo Mondiale sarebbe tanta roba”

Su cosa pensava prima di entrare in campo : "Stavo pensando così in panchina (alla gara dell'anno scorso, n.d.r.), alla fine abbiamo vinto. Dovevamo fare il secondo gol prima".

Sull'espulsione per doppia ammonizione : "Mi sono dimenticato di essere ammonito, ero eccitato e mi sono dimenticato. Penso che nella mia testa sono giovane, ma l'importante sono i tre punti. Ora non sbaglierò più".

Sul suo arrivo al Milan nell'estate 2021: "Per me era una grande opportunità dopo il Chelsea: giocare nel grande Milan, che seguivo quando ero piccolo, il grande Milan del 2000, i grandi giocatori, per me era una nuova opportunità. Mi sento bene, sento la fiducia dello staff e del Mister e sono orgoglioso di questi ragazzi, possiamo fare belle cose".