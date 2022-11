Milan-Spezia 2-1, nessun dubbio: Giroud eletto MVP della partita / News

"Non poteva non essere Olivier Giroud il migliore in campo di Milan-Spezia: i tifosi rossoneri hanno premiato, su AC Milan Official App, l'attaccante francese, colui che ha deciso la partita con lo splendido gol del 2-1. Una rete, la quinta in campionato, che vale a Oli il secondo riconoscimento consecutivo dopo quello già conquistato al termine di Milan-Salisburgo.