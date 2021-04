Milan-Sassuolo, Saelemaekers: “Mancata lucidità. Ibra? Fondamentale”

Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' nel post-partita di Milan-Sassuolo a 'San Siro'

Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' nel post-partita di Milan-Sassuolo. La gara era valida per la 32^ giornata di Serie A ed è andata in scena a 'San Siro'. Queste le dichiarazioni: "Abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo giocato un grande primo tempo e avevamo anche trovato il goal che in queste partite è sempre molto importante. Nel secondo tempo è mancata la lucidità. Corsa Champions? Sappiamo che il campionato italiano è molto duro e sarà una lotta fino alla fine, noi dobbiamo pensare partita per partita a partire da quella con la Lazio. Ibra? Per noi è fondamentale, speriamo possa tornare presto in campo". Queste le nostre pagelle dei rossoneri dopo Milan-Sassuolo