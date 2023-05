Il Milan sta giocando la partita contro la Sampdoria, gara valida per la 36^ giornata di Serie A. Pari di Quagliarella

Al 20' pareggio della Sampdoria, se ne va Zanoli, palla al centro per Quagliarella che non sbaglia. Il Milan concede il gol all'attaccante che non segnava da 20 partite.