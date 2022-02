Milan-Sampdoria, Pioli: “Dovremo fare scelte chiare e giuste”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Sampdoria, partita della 25^ giornata della Serie A 2021-2022

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Milan-Sampdoria, partita della 25^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni. "Tutte le partite devono rappresentare per noi un'opportunità. Dobbiamo sempre giocare per dimostrare le nostre qualità e le nostre caratteristiche. Solo così possiamo ambire a grandi traguardi. Formazione offensiva? Sì, ma ci sono gli incontristi come Sandro Tonali e Ismaël Bennacer. Le nostre posizioni in campo le conosciamo, dobbiamo fare scelte chiare e giuste dal punto di vista tecnico. Il campionato è difficile, tutte le partite vanno affrontare nel miglior modo possibile. L'attuale Ccassifica equilibrata perché nessuno ha avuto grandissima continuità. Noi oggi per vincere dovremo avere situazioni più pericolose di loro".