Milan-Sampdoria, Lanna: “Doccia fredda l’infortunio di Gabbiadini”

Marco Lanna, Presidente blucerchiato, ha parlato a 'Sky' prima di Milan-Sampdoria, partita della 25^ giornata della Serie A 2021-2022

Sui tanti tifosi della Sampdoria presenti a 'San Siro': "Bel segnale tanti tifosi che ci seguono. Spero che possano crescere con la riapertura degli stadi. I risultati aiutano in questi processi. Speriamo oggi di continuare oggi a proporre gioco e vediamo se riusciamo a fare risultato. Sarà importante la continuità della squadra, vista contro il Sassuolo, con impegno, gioco e gol. Se torniamo a giocare bene, i tifosi ci seguiranno".

Sull'infortunio di Manolo Gabbiadini: "L'infortunio di Gabbiadini è stata una doccia fredda, non c'era tempo di riparare. Abbiamo trovato Sebastian Giovinco, però, entusiasta. Speriamo di averlo presto a disposizione. Gabbiadini era un giocatore di punta, di valore. Speriamo di ritrovarlo l'anno prossimo in campo in piena forma".

Su come sta cercando di risollevare l'ambiente: "Cerco di essere spesso a Bogliasco, di far tornare il sorriso. Nonostante le sconfitte dobbiamo guardare al futuro con ottimismo. Bisogna un po' caricare i giocatori e far capire loro che possono fare bene e tirarsi fuori tranquillamente da questa zona".

Sul perché è tornato Marco Giampaolo: "La scelta è ricaduta su Giampaolo perché conosce l'ambiente e perché aveva allenato già tanti giocatori. Schemi, moduli erano già nel loro DNA. Scelta facile, il mister è venuto con grande entusiasmo nonostante la situazione complessa. L'ambiente è di nuovo positivo".

Sul calciomercato di gennaio: "Non programmato da mesi, tutto molto rapido, credo che alla fine, con le poche risorse che avevamo, abbiamo fatto un buon lavoro, portando a Genova ottimi giocatori. Volevamo una squadra più forte di dicembre: penso che l'obiettivo è stato raggiunto, vediamo se i risultati ci daranno ragione".

Sulle sfide con Maldini negli anni Ottanta e Novanta: "Con Maldini ci siamo incontrati negli spogliatoi, abbiamo parlato durante il mercato per Andrea Conti. E' stato un piacere, abbiamo condiviso battaglie in campo nella sportività più totale. Sempre stato un ottimo giocatore ed un campione di sportività".

Su Milan-Sampdoria della stagione 1990-1991: "Qui abbiamo sempre giocato belle partite, l'anno dello Scudetto, con il gol di Toninho Cerezo fu una tappa importante per arrivare all'obiettivo. Quella partita rimane negli annali di storia del calcio dei tifosi sampdoriani, una consacrazione della nostra forza".

Su cosa succederà nel futuro della Sampdoria: "Pensiamo a salvarci, poi quello che succederà l'anno prossimo dobbiamo capirlo. Noi stiamo programmando come se dovessimo continuare, ma la società è in vendita. Bisognerà capire chi arriverà che progetti avrà per questa squadra".

