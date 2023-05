Milan-Sampdoria, Fourneau concede un calcio di rigore netto al Diavolo

Poco prima della mezz'ora, quando il Milan era già in vantaggio per 2-1 sulla Sampdoria, il direttore di gara Fourneau ha concesso un penatlty al Diavolo per un fallo di Koray Gunter su Rafeal Leao. Il silent check del VAR ha poi confermato la scelta di campo e il rigore è stato trasformato d Olivier Giroud. Ecco come e dove vedere Milan-Sampdoria in tv o in diretta streaming >>>