Milan-Sampdoria, la curiosità: Giroud per interrompere il digiuno | News

( fonte: acmilan.com ) Di nuovo in campo, per ripartire. La Champions League è alle spalle e il campionato incombe. Tre partite alla fine per scrivere un finale di alto livello e per riprendersi un posto tra le prime quattro. La prima è contro la Sampdoria , sabato 20 maggio alle 20.45: ecco alcune statistiche e curiosità sulla sfida.

Ai rossoneri, dopo il 2-0 alla Lazio, è mancato il gol nelle ultime tre partite: la squadra vuole sbloccarsi e allo stesso modo Olivier Giroud. Che contro la Sampdoria all'andata ha segnato uno dei suoi otto gol stagionali in campionato (l'unico in trasferta). A Oli la rete in Serie A manca da 6 partite e la doppia cifra è lontana solo due marcature. Un altro grande bomber della sfida, Fabio Quagliarella, cerca il primo gol in questo campionato per non restare a secco di gol in una stagione in Serie A per la prima volta dopo diciassette annate consecutive a segno. Ecco come e dove vedere Milan-Sampdoria in tv o in diretta streaming >>>