Milan-Sampdoria, Caputo: “In campo per raccogliere qualche punto”

Francesco Caputo, attaccante blucerchiato, ha parlato a 'Sky' prima di Milan-Sampdoria, gara della 25^ giornata della Serie A 2021-2022

Francesco Caputo, attaccante blucerchiato, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Milan-Sampdoria, partita della 25^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni. "Veniamo da una partita vinta in modo importante. Ora la squadra è più compatta e unita. La perdita di Manolo Gabbiadini è importante, ma scenderemo in campo contro il Milan con lo stesso atteggiamento visto contro il Sassuolo. Mister Marco Giampaolo è arrivato, ci ha impostato un'idea diversa di calcio, con movimenti che conosciamo benissimo. Oggi la partita è dura, il Milan si gioca il primo posto, ma siamo qui per fare la nostra partita. Rispetto per il Milan, ma scenderemo in campo per raccogliere qualche punto". Ecco come e dove vedere Milan-Sampdoria in tv o in diretta streaming >>>