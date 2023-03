Milan-Salernitana, Ochoa: “Prendiamo un punto importante per la salvezza”

Se è stata la partita preparata da Sousa: "Si, è vero. Quando tu giochi contro il Milan a Milano sempre vai a soffrire. Oggi è stata una partita difficile per noi, prendiamo un punto importante per il futuro e per la salvezza. Dobbiamo continuare così".

Sulla partita che poteva essere vinta dalla Salernitana: "Il Milan ha avuto le occasioni per fare gol, noi anche. Anche se alla fine c'era tanto spazio, avevamo grande spazio ma non abbiamo preso le decisioni giuste".

Sulla sua età: "La vita del portiere è lunga. Ho ancora tempo per rimanere qui in Italia, sono felice. Devo continuare a lavorare in questi sei mesi per centrare la salvezza".