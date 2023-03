Milan-Salernitana, Bennacer al 45′: “Dobbiamo tenere ancora di più la palla”

Ismael Bennacer, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' nell'intervallo di Milan-Salernitana, partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 in svolgimento allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "E' una partita dove abbiamo tanto la palla. Dobbiamo stare concentrati e tenere il pallone ancora di più. Attenzione a non fare errori come abbiamo fatto, aspettano questo. Dobbiamo cercare di fare gol e non prenderne. Io devo dare tutto, devo imparare sempre, quando gioco e quando non gioco. Poi sbaglio, provo a fare le cose, è importante per ritrovare automatismi". Segui il LIVE del secondo tempo di Milan-Salernitana da 'San Siro' >>>