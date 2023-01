Milan-Roma, Pioli: “La squadra dovrà essere compatta e unita nelle scelte”

Su come si affronta la Roma : "Si affronta cercando di giocare un calcio veloce e profondo tutte le volte che ne avremo la possibilità. Gli attaccanti dovranno essere bravi a stressare i loro difensori ed capire bene i tempi e gli spazi per attaccare la linea difensiva".

Sull'atteggiamento che vuole vedere in campo dal suo Milan : "Tutta la squadra dovra essere copatta e unita nelle scelte. Quando non ci sarà occasione per essere aggressivi, potremo aspettare di più. Sarà importante, però, mantenere le distanze e la compattezza".

Sulle poche alternative da utilizzare a gare in corso: "Non ho la panchina corta. Ci mancano delle caratteristiche, ma potremo inserirne delle altre. Mi aspetto una partita intensa e veloce. Milan-Roma è stata sempre vibrante, caratteriale. Mi aspetto due squadre che lotteranno su ogni pallone".