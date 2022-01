Milan-Roma, Pellegrini: “Mi è mancato giocare. Ci crediamo tutti quanti”

Lorenzo Pellegrini, giocatore giallorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Roma, partita della 20^ giornata della Serie A 2021-2022

Su come sta:" Sto bene. Ho cercato di recuperare in fretta e nel miglior modo possibile per prepararmi nel miglior modo. Mi sento abbastanza bene, un pochino mi è mancato giocare. Sto bene e voglio fare bene".