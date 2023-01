Milan-Roma, Brahim Díaz: “Salerno? Questa partita è più importante”

Brahim Díaz, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Milan-Roma, partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "È bellissimo tornare a casa, tornare a San Siro davanti ai nostri tifosi. Sono incredibili e ci sostengono sempre. Anche noi in campo sappiamo che i nostri tifosi sono sempre lì con noi. È bellissimo qui a San Siro. A Salerno è stata una vittoria importante, ma questa partita lo è di più. La Roma è una squadra forte, ma noi siamo il Milan e dobbiamo fare quello che sappiamo". Ecco come e dove vedere Milan-Roma in tv o in diretta streaming >>>