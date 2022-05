Milan, la squadra di Pioli è quella che ha perso meno trasferte in campionato

Il Milan è la squadra del campionato di Serie A ad aver perso meno partite in trasferta: una sola sconfitta per i rossoneri

Questa sera il Milan affronterà in trasferta il Verona al 'Bentegodi'. Una gara esterna su cui però i rossoneri potranno contare sul supporto dei loro tifosi, i quali saranno circa 15mila sugli spalti dello stadio. Il fischio d'inizio è in programma alle 20.45 e c'è un dato che fa sicuramente ben sperare tutto il popolo milanista in vista del match di stasera.

Come riferisce il Milan sul proprio sito ufficiale, è la squadra che ha perso meno trasferte in questo campionato: solo una, 3-4 contro la Fiorentina lo scorso 20 novembre (completano 12 successi e quattro pareggi). Ecco come e dove vedere Verona-Milan in tv o in diretta streaming >>>